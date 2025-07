Grave! Caminhão tomba e atinge carro em Vargem Alta; veja vídeo

Um caminhão tombou e atingiu um carro de passeio na manhã desta sexta-feira (11), na rodovia próxima ao restaurante Colina Park, em Vargem Alta. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Apesar da gravidade das imagens, não houve registro de vítimas graves. A via precisou ser parcialmente interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo local.

No momento do acidente, chovia na região. A condição da pista molhada pode ter contribuído para o ocorrido, reforçando o alerta para que os condutores redobrem os cuidados em dias de chuva.

