Guaçuí: novos conselheiros do COMDEMA tomam posse e iniciam trabalhos

Durante reunião nesta segunda-feira (30), em Guaçuí, representantes de diversas instituições debateram projetos ambientais em andamento, votaram matéria pendente e formaram nova comissão do Fundo Ambiental

Na tarde desta segunda-feira (30), o COMDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, realizou uma importante reunião marcada pela posse dos novos conselheiros e pelo início imediato de trabalhos voltados à proteção e sustentabilidade ambiental do município.

Participaram do encontro representantes do IDAF, Incaper, Lions, Rotary, Maçonaria, Polícia Ambiental, Associação de Catadores, Associação Comercial, além das secretarias de Obras, Agricultura e outras instituições parceiras.

Durante a reunião, os conselheiros conheceram os programas e projetos em andamento na área ambiental, analisaram a situação atual da SEMMAM, debateram ações de reciclagem, o relatório dos 100 dias de governo, o novo layout dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), além de receberem informações sobre a Mostra de Vídeos Curtas Ambiental e as atividades desenvolvidas durante o mês do Meio Ambiente.

Outro destaque do encontro foi a formação da comissão responsável pelo Fundo Ambiental, que será responsável por acompanhar e propor ações financiadas com recursos voltados à preservação ambiental.

Encerrando a pauta, foi votada uma matéria importante que estava pendente desde o ano passado, demonstrando o compromisso do conselho em dar andamento às demandas ambientais do município.

A reunião marcou o início de um novo ciclo de atuação do COMDEMA, com foco na construção de políticas públicas ambientais mais efetivas, participativas e sustentáveis.

