Guaçuí: Polícia Civil recupera celular furtado durante festa

Um aparelho celular furtado durante a Festa de São Pedro de Rates, no dia 28 de junho, foi recuperado pela Polícia Civil nesta terça-feira (22), no bairro do Norte, em Guaçuí.

De acordo com a polícia, o aparelho estava com um homem de 29 anos. Ele afirmou ter comprado o celular de um rapaz que trabalha próximo à sua residência. Após análise, os investigadores confirmaram que se tratava do aparelho furtado durante o evento.

O homem que vendeu o celular também foi localizado. Ele relatou que havia adquirido o item de uma terceira pessoa e que não sabia da procedência ilícita.

O indivíduo que estava de posse do celular foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Após prestar depoimento e pagar fiança, ele foi liberado.

A Polícia Civil segue apurando a cadeia de receptação do aparelho até chegar ao autor do furto.