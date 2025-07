Guaçuí promove lançamento da 5ª Mostra de Cafés Especiais

Guaçuí se prepara para mais uma edição da Mostra de Cafés Especiais. O lançamento oficial da 5ª Mostra será realizado nesta quinta (3), na Câmara Municipal de Vereadores.

A ação é voltada especialmente aos cafeicultores do município. Durante o encontro, os participantes terão acesso ao regulamento do concurso e às orientações técnicas para a preparação das amostras.

Com foco no aprimoramento da produção, o evento contará com a palestra “Técnicas e cuidados no preparo de lotes de cafés para concurso”, ministrada pelo extensionista do Incaper Tássio da Silva de Souza, coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável Conilon Sul.

Segundo a organização, o objetivo é oportunizar aprendizado para produtores que desejam se destacar no mercado dos cafés especiais.

A programação terá início às 18h. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Guaçuí, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Incaper, Inovagro e Fapes.

Programação

Data: 3 de julho de 2025

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Vereadores – Guaçuí (ES)

Palestra: Tássio da Silva de Souza (Incaper)

Tema: Técnicas e cuidados no preparo de lotes de cafés para concurso