Guarapari: corpo é localizado em via do Balneário de Meaípe

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, onde passará por necropsia. A identificação da vítima e a liberação do corpo não foram informadas pela instituição, que destacou não ter autorização para divulgar esses dados.

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (21) em uma via pública do Balneário de Meaípe, em Guarapari.

