Guarapari: homem ateia fogo em carro por causa de dívida

Um carro foi incendiado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, nesta quarta-feira (2). No entanto, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações, as chamas teriam sido provocadas intencionalmente por um homem como forma de represália, após não receber do proprietário do veículo o pagamento de uma dívida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.