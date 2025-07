Guarapari: PM apreende 27 quilos de maconha dentro de casa abandonada

A Polícia Militar apreendeu, na última terça-feira (8), 27 quilos de maconha e 218 buchas da mesma droga em uma residência, no bairro Jabaraí, em Guarapari.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os militares até o local. Além das drogas, uma balança de precisão e material para embalo também foram encontrados.

As informações repassadas indicavam que uma casa abandonada estaria sendo utilizada pelo tráfico de drogas e para guardar entorpecentes. Os militares então foram ao endereço indicado e verificaram que a residência ficava no segundo andar de um imóvel.

Uma moradora autorizou a entrada dos militares, que realizaram buscas na casa denunciada e localizaram os entorpecentes. Nenhum suspeito foi detido e o material apreendido foi entregue na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

