Homem bate carro furtado e é detido no hospital em Guaçuí

Na manhã de sexta-feira (4), os policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na BR482, próximo ao distrito de São Pedro de Rates, em Guaçuí.

O veículo foi encontrado completamente destruído após, segundo testemunhas, rodar na pista e colidir com árvores de eucalipto na beira da via. A vítima, de 21 anos, já havia sido socorrida e encaminhado para Cachoeiro pelo SAMU.

A equipe policial realizou a checagem da placa do veículo, e naquele momento, nenhuma restrição constava no sistema. Dado que o carro obstruía parcialmente a via, foi necessária sua remoção, sendo encaminhado ao pátio do Detran.

Entretanto, os militares foram informados que o veículo havia sido furtado na cidade de Castelo. Desse modo, suspeito foi preso em flagrante dentro da unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial, sendo submetido a exames, incluindo tomografia.

A vítima do furto compareceu ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) para prestar depoimento e formalizar a ocorrência.