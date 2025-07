Homem é assassinado ao defender esposa em Linhares; veja como foi

Um homem foi assassinado com 25 tiros no último sábado, em Linhares, ao tentar separar uma briga em que sua esposa estava envolvida. Outro homem também foi baleado, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, e sua esposa estavam em uma festa de forró quando a briga começou. Após o desentendimento, o casal e um amigo foram para casa; no entanto, no meio do caminho, os três foram abordados por dois homens.

A vítima foi atingida por 25 disparos e morreu na hora. Já o amigo, que também foi baleado, foi socorrido com vida e levado para o Hospital Geral de Linhares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.