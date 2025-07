Homem é esfaqueado após briga com a companheira em Vitória

Um homem de 32 anos foi assassinado com golpes de faca no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, no último domingo (13).

A família da vítima contou aos policiais que a principal suspeita de cometer o crime é a esposa dele. A mulher teria golpeado o homem após uma briga do casal.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue); no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a família, o casal vivia bem, e a vítima era uma pessoa tranquila; contudo, vizinhos contaram que o homem chegou bêbado em casa, acompanhado da companheira, que estava sóbria. Menos de um minuto após a chegada, ele saiu do imóvel pedindo socorro.

A Polícia Militar informou que a mulher não foi localizada. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.