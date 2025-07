Homem é flagrado com maconha e confessa tráfico em Muqui

Nesta terça-feira (1°), durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) na rua do campinho, no bairro San Domingos, em Muqui, os militares avistaram um indivíduo próximo ao Ginásio de Esportes, que tentou mudar de direção quando percebeu a viatura.

Assim, diante das suspeitas, os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram seis buchas de maconha, sendo duas médias e quatro pequenas, dentro de uma pochete que estava com o indivíduo.

O homem, de 19 anos, admitiu estar traficando por conta própria, para obter uma renda extra, por conta de dificuldade financeiras. Assim, o mesmo informou aos policiais que em sua residência haviam mais drogas.

Segundo a PM, chegando ao local, o indivíduo autorizou a entrada dos militares, que localizaram mais 12 buchas de maconha, um tablete de 125 gramas da mesma substância e R$ 54,00 em espécie.

Assim, o homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem o uso de algemas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui