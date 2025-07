Homem é preso após ameaçar irmã durante chá revelação em Muqui

Um homem foi preso após ameaçar de morte a própria irmã durante um evento de família, no último domingo (13), em Muqui.

Familiares contaram aos militares que o suspeito ficou nervoso após ter seu pedido de dinheiro para comprar drogas negado durante o chá revelação da irmã.

De acordo com a Polícia Militar, a família relatou que o rapaz é usuário de drogas e bebidas alcoólicas. Ele teria ameaçado colocar fogo na casa e matar a irmã. Após as ameaças, ele fugiu; no entanto, foi localizado pelos policiais.

Ele foi preso e autuado em flagrante por injúria e ameaça, ambos com base na Lei Maria da Penha.