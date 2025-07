Homem é preso após roubar padaria em Cachoeiro

Na tarde desta segunda-feira (7), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem, suspeito de roubar uma padaria no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. O roubo aconteceu na manhã do mesmo dia.

Nas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver um individuo entrando no local, indo até o caixa com um alimento na mão e, logo após, coagindo a operadora do caixa a entregar o dinheiro.

Algumas horas após o ocorrido, os militares encontraram o suspeito em um prédio, localizado na rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban. Segundo a PM, o imóvel seria utilizado por usuários de drogas.

Assim, o indivíduo foi detido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.