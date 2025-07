Homem é preso com arma de fogo durante patrulhamento em Vila Valério

Diante da irregularidade, o homem foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia para os procedimentos legais.

Na abordagem, os agentes encontraram dentro de um bornal (bolsa tiracolo) um revólver calibre .38, com cinco munições no tambor e outras 22 munições intactas. O suspeito não possuía porte nem registro da arma.

A ação foi realizada por policiais da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em conjunto com vigilantes ambientais da empresa SegurPro. O objetivo era reforçar a presença policial nas vias de acesso à unidade de conservação, coibir crimes ambientais e garantir a segurança na região.

Um homem foi preso neste domingo (20) com uma arma de fogo durante patrulhamento da Polícia Militar Ambiental nas proximidades da Reserva Biológica de Sooretama, no distrito de Jurama, em Vila Valério.

