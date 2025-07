Homem é preso com armas e motos adulteradas em Guaçuí

Um homem de 58 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, por posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas duas motocicletas com sinais de identificação adulterados, duas armas de fogo e diversas munições.

Ainda segundo a PC, o suspeito é investigado por envolvimento no furto de sacas de café em Alegre. Além disso, havia indícios de que ele armazenava em sua residência produtos furtados, armas e veículos roubados.

Diante das informações, as equipes foram ao local e encontraram os objetos de origem duvidosa, além das armas e das motos adulteradas. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

As investigações continuam para apurar a possível participação do suspeito em outros crimes na região.

