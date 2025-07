Homem é preso com submetralhadora e drogas em Soturno

Um homem foi preso na última terça-feira (15) em Soturno, distrito de Cachoeiro, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava com uma submetralhadora municiada e dezenas de pedras de crack.

Durante patrulhamento no local conhecido como Estrada Nova, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo armado, vestindo camisa azul e bermuda vermelha, estaria comercializando entorpecentes em um beco da região.

Com apoio das viaturas RP 5009, RP 4727 e RP 5564, os policiais foram até o local indicado e conseguiram abordar o suspeito. Ao ser questionado, ele apontou onde estavam escondidas as drogas e a arma.

No total, foram apreendidas uma submetralhadora carregada com 17 munições calibre .380 e 100 pedras de crack. O acusado foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.