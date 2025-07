Homem é preso em Guaçuí por ameaçar irmã e descumprir medida protetiva

A Polícia Civil de Guaçuí prendeu, na tarde desta terça-feira (22), um homem de 54 anos por descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu no bairro Santa Cruz, após a Justiça decretar a prisão preventiva do suspeito.

Em março deste ano, a irmã do acusado solicitou a medida após sofrer ameaças e agressões físicas em meio a uma disputa por bens. A Justiça determinou o afastamento do agressor, mas no início deste mês ele violou a decisão judicial e foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia, o homem foi liberado, mas ao sair do presídio voltou a ameaçar a irmã e tentou agredi-la novamente. A vítima procurou a delegacia e relatou o novo episódio, o que motivou o pedido de prisão preventiva.

Durante o cumprimento do mandado, o acusado estava alcoolizado e voltou a ameaçar a vítima de morte, mesmo na presença dos policiais civis.

Após ser detido, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.