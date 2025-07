Homem é preso por tráfico de drogas em Divino de São Lourenço

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (20), no Centro de Divino de São Lourenço, durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar. O suspeito, de 25 anos, é apontado como o principal articulador do tráfico de entorpecentes no município.

A prisão aconteceu após denúncias anônimas informarem que o indivíduo estaria comercializando drogas no local. Os policiais se deslocaram até a região e flagraram o momento em que ele entregava um objeto a um motociclista. Ao perceber a presença da viatura, o condutor fugiu rapidamente.

Durante a abordagem, os militares encontraram R$ 461 em dinheiro, treze papelotes de cocaína, duas pedras pequenas e uma média de crack, além de um aparelho celular.

A equipe seguiu até a residência do suspeito, onde novas apreensões foram realizadas. No imóvel, foram encontradas duas porções médias de maconha, uma porção de cocaína, um tablete pequeno de maconha, dois carregadores de pistola PT838 com 35 munições calibre .380, três balanças de precisão e dois celulares.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi registrado. Todo o material apreendido também foi entregue à autoridade policial.