Homem fica em estado grave após ser atropelado em Muqui

Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado, na Rodovia ES-177, em Muqui, na última segunda-feira (30).

De acordo com a Polícia Militar, o veículo trafegava no sentido Jerônimo Monteiro-Muqui. A motorista relatou que seguia atrás de uma van e, ao se aproximar de uma curva, ouviu um barulho forte. Em seguida, sentiu um impacto e perdeu o controle da direção, colidindo contra um poste e uma cerca de arame, saindo da pista.

Após o acidente, a condutora acionou o socorro ao perceber um homem caído às margens da rodovia. A vítima, identificada foi atendida por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Maternidade de Muqui com lesão corto-contusa no rosto e rebaixamento do nível de consciência. Segundo o boletim, o estado de saúde era grave, e ele seria transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.