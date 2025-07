Homem foge armado após ameaçar ex-companheira em Iúna

Um homem é procurado pela polícia após ameaçar de morte a ex-companheira, na última terça-feira (15), no bairro Quilombo, em Iúna.

Segundo a vítima, o suspeito — que é pai do filho dela — a chamou até sua residência alegando que a criança estava passando mal, com febre e vômitos.

Ao chegar ao local, a mulher contou que foi recebida com xingamentos e ameaças. O homem teria dito que “iria encher a cara dela de tiros” e que “acabaria com ela”. Assustada, a vítima acionou a Polícia Militar. Antes da chegada da equipe, o suspeito fugiu com uma arma de fogo na cintura.

Ainda de acordo com a mulher, a discussão teria sido motivada por ciúmes. Ela também relatou que o ex-companheiro possui envolvimento com o tráfico de drogas na região e que costuma andar armado com um revólver calibre .38.

Apesar das buscas realizadas pela equipe policial, o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.