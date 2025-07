Homem invade depósito e furta itens em Mimoso do Sul

Na madrugada desta terça-feira (8), policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para atender um possível furto em um depósito em Mimoso do Sul.

Chegando ao local, os policiais se depararam com as portas do estabelecimento violadas. Assim, foram ao encontro de duas pessoas, que foram até o local após o ocorrido, um deles sendo o acionador e o outro, um representante da empresa.

Um dos homens informou aos militares que o indivíduo utilizou uma cavadeira para quebrar o cadeado da porta frontal e, que o mesmo teria levado um celular usado e uma pequena quantia em dinheiro.

Através das imagens do circuito interno, que foram disponibilizadas aos policiais, foi possível identificar o suspeito, que segundo a PM, é conhecido das autoridades por furtos recentes na localidade.

Assim, diante das informações, os militares prosseguiram com o patrulhamento em todo munícipio, afim de localizar o suspeito, porém, sem sucesso até o momento da publicação desta matéria.