Homem morre em grave acidente entre três veículos em Vitória

Um homem morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após um grave acidente na madrugada deste domingo (20), em Vitória.

De acordo com informações, a colisão envolveu duas motocicletas e um carro. As motos bateram entre si; no entanto, com o impacto, os motociclistas caíram na pista e, na sequência, foram atingidos por um carro que seguia logo atrás. O veículo arrastou as motos por alguns metros, atravessou a pista e pegou fogo.

Um dos ocupantes da primeira moto, que não portava documentos e ainda não foi identificado, morreu no local. A outra pessoa que estava com ele foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).

Ainda não há confirmação se a vítima fatal pilotava a moto ou se estava na garupa. O condutor da segunda motocicleta, de 55 anos, que seguia sozinho, teve apenas ferimentos leves.

O motorista do carro, de 26 anos, não se feriu. Ele e o outro motociclista foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.