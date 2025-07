Homem tenta esconder droga, mas é pego pela PM em Ibatiba

Um homem de 28 anos foi flagrado com maconha no bairro Brasil Novo, em Ibatiba, na manhã da última terça-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os agentes notaram que o suspeito tentou se esconder ao avistar a viatura. Ele se abaixou próximo a uma casa e, visivelmente nervoso, tentou ocultar uma pochete junto ao corpo.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha embalada em saco plástico transparente. Além disso, o homem carregava um pacote de folhas de seda, geralmente usadas na confecção de cigarros artesanais.

Questionado, o suspeito informou que havia pago “50 reais” pela substância e que seria para consumo próprio. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado para as providências legais.

