Homem tenta fugir da PM pelo Rio Itapemirim e é preso em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar uma motocicleta e tentar fugir pelo Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no último sábado (12).

De acordo com os militares, o suspeito abandonou o veículo e fugiu assim que percebeu a presença da PM durante operação no bairro Ilha da Luz.

Com ele foram encontrados 25 papelotes de cocaína e R$ 650 em espécie. No trajeto que ele fez, mais 34 papelotes de cocaína foram encontrados. A motocicleta foi guinchada e o suspeito conduzido para a 7ª Delegacia Regional.

