Hortifruti está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de emprego? Seu problema acabou! O Hortifruti está com oportunidade de emprego disponível, para a função de chapeiro.

Para a ocupação do cargo, alguns requisitos são necessários, como experiência na área e flexibilidade de horário. Sobretudo, os benefícios da vaga são: alimentação na empresa, cesta básica, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.

Para os interessados nas vagas, basta enviar seu currículo para o e-mail [email protected] ou entregar pessoalmente, na recepção do Hortifruti do Guandú, que fica localizada na rua Mario Píres Martins. O horário para entrega do currículo pessoalmente é de 8h às 17h.

