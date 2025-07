Idosa morre após grave acidente doméstico com óleo quente em Cachoeiro

Uma mulher de 66 anos morreu após ser vítima de um grave acidente doméstico na cozinha de sua casa, no bairro Aquidabã, em Cachoeiro.

Segundo informações de um vizinho, a idosa sofreu várias queimaduras pelo corpo. O vizinho contou ainda que chegou a entrar na residência e, com o uso de um extintor de incêndio, conseguiu controlar as chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa sofreu queimaduras de terceiro grau e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

