Idoso é preso acusado de abusar da vizinha de três anos na Serra

Um homem de 84 anos foi preso acusado de estuprar uma criança de apenas três anos, no último domingo (6), na Serra.

A mãe da criança contou aos policiais que foi a própria filha que relatou os abusos. A menina afirmou que seu vizinho teria a beijado na boca, além de mostrar o órgão genital e encostar nas partes íntimas da criança. Tudo aconteceu enquanto a vítima estava na casa do homem.

O idoso negou as acusações, alegando que a criança não teria passado da entrada de sua casa e apenas o cumprimentou antes de ir embora. Ainda de acordo com o relato do suspeito, ele foi ameaçado e teve a porta de sua casa chutada.

Apesar de seu depoimento, ele foi conduzido até a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.