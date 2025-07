Incêndio destrói oficina e assusta moradores em Alegre

Uma oficina foi completamente tomada pelas chamas durante um incêndio ocorrido na última quinta-feira (17), em Alegre.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o fogo começou enquanto um serviço de solda era realizado em uma Kombi e acabou se espalhando para outros veículos.

Moradores das casas ao redor do estabelecimento precisaram sair de suas residências, e o incêndio foi controlado com o uso de um caminhão-pipa da Prefeitura de Alegre, com apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de populares.

Apesar do susto e da gravidade, ninguém ficou ferido. O local precisou ser interditado pela Defesa Civil após uma avaliação de danos realizada pela equipe de engenharia de Alegre.