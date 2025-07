Inova Alegre abre seleção para startups de base tecnológica

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou nesta semana o primeiro edital da Inova Alegre, a recém-criada incubadora de empresas de base tecnológica e inovação vinculada ao Campus de Alegre. A iniciativa, institucionalizada no final de 2024 como um projeto do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE), tem como objetivo impulsionar o empreendedorismo inovador na região do Caparaó.

Localizada no município de Alegre, a Inova Alegre é a primeira incubadora da Ufes voltada à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Embora vinculada à universidade, a estrutura é aberta à participação de toda a comunidade, incluindo sociedade civil e empreendedores externos.

Com foco especial no agronegócio, vocação natural da região, a incubadora também contempla propostas em áreas afins aos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelos centros acadêmicos instalados no campus. O objetivo é fomentar negócios inovadores alinhados às potencialidades do Caparaó Capixaba.

A proposta da Inova Alegre é oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento de novas empresas, promovendo o bem-estar social, a qualidade de vida e o crescimento econômico local. Segundo os organizadores, o edital busca atrair ideias inovadoras e transformá-las em negócios sustentáveis e lucrativos.

O processo de seleção está em fluxo contínuo, mas, inicialmente, serão escolhidas dez propostas para os programas de pré-incubação ou incubação direta, conforme o grau de maturidade de cada plano de negócio. Os projetos selecionados receberão apoio técnico, capacitações, mentorias, espaço físico e incentivos fiscais garantidos por meio da Lei de Inovação Municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores de Alegre.

As inscrições estão abertas a qualquer pessoa com projetos alinhados ao escopo da inovação. A incubadora destaca que a seleção será feita com base na viabilidade e no potencial transformador das ideias apresentadas.

Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.inovaalegre.ufes.br.