Inovação circular: o futuro do plástico no Espírito Santo

No novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, Gilmar Almeida Nogueira, superintendente do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (Sindiplast-ES), compartilha os desafios e as inovações do setor plástico no Espírito Santo. Na conversa, o dirigente explica que o Sindiplast-ES atua integrando empresas do setor às associações de catadores, por meio de iniciativas como a “Semana do Plástico” e o programa “Tampinha do Bem”.

Segundo Gilmar, essas ações não só promovem a reciclagem e reduzem o impacto ambiental, como também geram renda e fortalecem a economia local, contribuindo para uma cultura de economia circular. Ele ressalta que, embora o plástico tenha sido tido como vilão, especialmente durante a pandemia, sua leveza e reciclabilidade o tornaram um importante agregador de valor quando manejado com responsabilidade.

Durante o podcast, Gilmar Nogueira também destaca a importância de estabelecer um diálogo contínuo entre setor público e privado para que sejam implementadas políticas de incentivo à reciclagem e à sustentabilidade. Ele enfatiza a necessidade de separar o material por cor para aumentar o valor agregado e cita casos de sucesso na região, onde a implementação de projetos técnicos e o fortalecimento de parcerias têm transformado a realidade das associações de catadores.

Assuntos do episódio

0:25 – Apresentação do podcast e boas-vindas

0:36 – Introdução de Gilmar Almeida Nogueira e breve explicação sobre o Sindiplast-ES

1:13 – Definição do Sindiplast: integração entre indústrias, catadores e a Deres

2:56 – Discussão sobre a mudança de percepção do plástico durante a pandemia

4:00 – Detalhamento dos projetos: “Semana do Plástico” e “Tampinha do Bem”

5:30 – Conexão com secretarias públicas e parcerias estratégicas

7:15 – A importância da segregação dos plásticos e da economia circular

9:00 – Encerramento: otimismo e convite para os participantes dos encontros regionais