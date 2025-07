Inovação, clima e o futuro dos pequenos negócios

O diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha, foi o convidado do podcast Sustentabilidade Brasil para uma conversa sobre clima, desenvolvimento econômico e o papel das pequenas empresas na transformação sustentável.

Pedrinha, que se define como um cidadão atento às mudanças do clima e seus impactos, afirma que negar o aquecimento global hoje é ignorar o que está estampado nos dados. “A planilha mostra que está esquentando. Negar isso é muito difícil”, disse. Ele defende que a responsabilidade sobre a crise climática é coletiva, da produção ao consumo, passando pela regulação. Para ele, a chave da mudança está na informação e na incorporação do fator climático nas decisões de desenvolvimento.

O desafio, contudo, é complexo. Segundo ele, o empreendedor precisa ser instrumentalizado para ver na sustentabilidade uma oportunidade de inovação, novos produtos e diferenciação no mercado. Pedrinha também destacou o papel da inovação como ponte entre competitividade e sustentabilidade. “Fazer do mesmo jeito não vai nos levar a um futuro sustentável. A inovação é a única ferramenta capaz de gerar impacto positivo com ganho econômico”.

Assuntos do episódio:

0:00 – Boas-vindas e apresentação de Eurípedes Pedrinha

1:17 – O que os dados dizem sobre o aquecimento global

2:45 – A responsabilidade é de todos: produção, consumo e regulação

3:50 – Como incluir o clima nas decisões econômicas

5:00 – O desafio da sustentabilidade nas pequenas empresas

7:00 – O papel das grandes cadeias

9:00 – Inovação como ponte entre sustentabilidade e lucro

10:50 – Espírito Santo: ambiente fértil para soluções sustentáveis

12:00 – Educação, ação e prática: os pilares da transformação

13:30 – Transformar o mundo

14:30 – Encerramento e mensagem