Instituto Sustentabilidade Brasil levará o ES à COP30, em Belém

Após realizar, no Espírito Santo, uma das maiores conferências de meio ambiente do país — com mais de 300 especialistas reunidos em mais de 40 painéis —, o Instituto Sustentabilidade Brasil empreende um novo projeto em um espaço especial: um clube militar em Belém, no Pará. Trata-se de um ambiente amplo e confortável, onde o instituto instalará uma espécie de embaixada capixaba durante a maior conferência do mundo sobre mudanças climáticas.

Além da pauta climática, o instituto promoverá diversos debates e painéis temáticos, abordando mais de 40 assuntos relevantes, sempre com o objetivo de projetar o Espírito Santo para o Brasil e o mundo. A COP30 será realizada entre os dias 10 e 11 de novembro, em um parque construído especialmente para sediar o evento.

O projeto da Embaixada Capixaba, que ficará a 600 metros da COP30, tem como objetivo apresentar as potencialidades econômicas do Espírito Santo, suas belezas naturais e oportunidades em diversas matrizes produtivas. Também levará o melhor da gastronomia capixaba, como a tradicional moqueca, cafés especiais, mamão, chocolate, entre outros produtos.

Durante o evento, o espaço sediará encontros bilaterais entre empresários, políticos de diversos estados e países, presidentes e diretores de ONGs e instituições do terceiro setor, entre outros convidados de destaque.

“O instituto quer trabalhar junto à Secretaria de Turismo do Estado, em uma parceria para levar o Espírito Santo para dentro da COP30. Várias lideranças estarão por lá, e a ideia é mostrar ao Brasil e ao mundo todo o potencial turístico do Estado, incluindo suas belezas naturais, gastronomia, cultura e o agroturismo”, explicou o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho.

O local, continua o presidente, será a embaixada do Espírito Santo na COP30. “Vamos demonstrar todo o potencial de nossas matrizes econômicas, como a indústria, o agronegócio, os portos e o parque logístico — sem falar de nossa força comercial e hoteleira, comandada por empresários da gastronomia e da rede hoteleira. O Espírito Santo é gigante e precisa usar a COP30, um dos maiores eventos do mundo, como vitrine para mostrar todo o seu potencial”, finaliza.

Se você também quer fazer parte desse grande encontro da sustentabilidade, entre em contato com o Instituto Sustentabilidade Brasil por meio do telefone (27) 99966-7342 e fale com Letícia.