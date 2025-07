Internos realizam mostra literária na unidade prisional de São Mateus

Poemas, cordéis, poesias e cartazes fizeram parte da primeira mostra literária na Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), nessa quarta-feira (2). Os trabalhos foram desenvolvidos pela equipe pedagógica da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Américo Silvares, com internos da unidade prisional.

O evento teve a participação de 39 internos alunos que fazem parte do projeto Remição pela Leitura. O projeto é desenvolvido pela Secretaria da Justiça (Sejus) em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu).

Para realização da mostra, três clássicos da literatura brasileira serviram como base para os trabalhos. Entre elas, estão livros de Machado de Assis, Aluisio de Azevedo e Graciliano Ramos.

A professora de Língua Portuguesa responsável pelo projeto, Edinéia Xavier, ressaltou a oportunidade de desenvolver a atividade com os alunos.

“A Remição pela leitura é uma verdadeira oportunidade de resgatar sonhos e ampliar horizontes. Durante a atividade, os alunos conheceram obras clássicas da literatura, desenvolveram pensamento crítico e exercitaram a escrita e a leitura. Foi uma experiência enriquecedora”, disse.

Para o diretor-adjunto da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), Gilmar Rodrigues, a leitura é uma viagem para imaginação e conhecimento.

“O objetivo principal do projeto é o desenvolvimento pessoal dos participantes, o conhecimento por meio dos livros e da leitura. A educação tem essa importante contribuição para a ressocialização dos internos, pois promove mudança de pensamento e atitude, o que é extremamente importante para o retorno ao convívio social”, afirmou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui