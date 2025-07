Iúna: acidente grave exige resgate aéreo com apoio do Notaer

Um homem foi resgatado por uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na manhã desta quinta-feira (17) após um acidente na BR-262, em Iúna.

De acordo com informações, o motorista de um veículo de carga perdeu o controle da direção em uma curva e caiu em um barranco.

Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi socorrida por uma equipe terrestre do Samu. Já a outra, em estado mais grave, foi transportada pela aeronave Harpia 09 até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória.

A ação envolveu profissionais do Notaer, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. A integração entre as forças reforça o compromisso com o resgate rápido e eficaz em ocorrências de alta complexidade em todo o Estado.