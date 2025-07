Iúna: grupo é flagrado jogando fogos de artifício em moradores de rua

Um vídeo que circula nas redes sociais está causando revolta e tristeza nos últimos dias. Nas imagens, é possível ver o momento em que algumas pessoas passam atirando fogos de artifício contra pessoas em situação de rua em Iúna.

Apesar da crueldade, não é possível saber se alguma das pessoas que estavam dormindo sob a marquise de árvores próximas ao terminal rodoviário ficou ferida.

