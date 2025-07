Iúna: homem é preso por cárcere privado e ameaça com arma

Um homem de 32 anos foi preso na localidade de Quilombo, em Iúna, após ameaçar a companheira com uma pistola. A Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima, uma mulher de 31 anos. O rapaz relatou que a mãe estava sendo mantida sob ameaça dentro de um quarto.

No local, o suspeito se trancou no cômodo ao perceber a chegada dos policiais. As equipes iniciaram negociações e o homem exigiu a presença de sua advogada. Após a chegada dela e novas tratativas, o suspeito se rendeu.

Com ele, foram apreendidos uma pistola Taurus G2C calibre 380, 24 munições, dois carregadores, R$ 5.350 em dinheiro e um celular. O homem já possui antecedentes por crimes da Lei Maria da Penha e tráfico de drogas. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Venda Nova.