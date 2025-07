Jack Rocha aciona Corregedoria contra Evair de Melo

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados solicitou à Corregedoria Parlamentar a abertura de um processo contra o deputado federal Evair de Melo (PP-ES), após declarações ofensivas feitas contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). A medida foi tomada na esteira de um discurso do parlamentar na última quarta-feira (2), quando ele classificou a ministra como “adestrada” e comparou sua atuação a grupos extremistas como as Farc, Hamas e Hezbollah.

Coordenada pela deputada Jack Rocha (PT-ES), a Secretaria considerou as falas “desrespeitosas” e “incompatíveis com os princípios democráticos e com o decoro parlamentar”. Em nota oficial, o órgão informou que fará uma representação formal à Corregedoria para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

“Diante da gravidade do episódio, a Secretaria da Mulher, no uso de suas atribuições regimentais, informa que encaminhará representação formal à Corregedoria Parlamentar”, diz o comunicado.

A Secretaria reforçou ainda que manterá postura firme diante de qualquer episódio de desrespeito contra mulheres, incluindo parlamentares, no exercício do mandato legislativo.