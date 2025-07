Joana Darck é eleita presidente do PT em Cachoeiro após segundo turno

Em disputa interna marcada por articulações e divergências entre correntes partidárias, Joana Darck foi eleita presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A vitória veio no segundo turno do Processo de Eleição Direta (PED), realizado no domingo (27), contra Eliz Altoé. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (28), mas o partido não informou o número de votos de cada candidata.

Cachoeiro foi o único município capixaba a realizar segundo turno na eleição interna do PT. No município, rompeu-se a aliança que havia sido construída em âmbito estadual entre as correntes Alternativa Socialista (AS) e Pra Voltar a Sonhar (PVS). Eliz Altoé representou a AS, ligada ao deputado estadual João Coser, recém-eleito presidente do PT estadual. Já Joana Darck entrou na disputa como representante do PVS, embora não integre formalmente nenhuma corrente interna do partido.

Leia Também: Tribunal determina devolução de R$ 1,78 milhão por irregularidades no Ipaci

Entre os apoiadores de Joana estão nomes de peso dentro da legenda, como os deputados Helder Salomão (federal) e Iriny Lopes (estadual), ambos também alinhados a Coser na eleição estadual. Segundo acordo interno, Iriny deve assumir a presidência do diretório municipal no segundo biênio da gestão de Joana.

No primeiro turno, o candidato Jean Milhorato, da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), ficou em terceiro lugar. Após a eliminação, o grupo declarou apoio a Joana Darck no segundo turno, fortalecendo sua candidatura.

Militante histórica do PT, Joana é filiada desde 1995 e tem longa trajetória ligada aos movimentos sociais, especialmente à Igreja Católica e aos direitos humanos. É fundadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Reis e atualmente preside o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Sul do Estado (Sitesci). Também atuou como secretária municipal de Cultura entre 2013 e 2016, na gestão do ex-prefeito Carlos Casteglione.

Após a confirmação da vitória, Joana afirmou que pretende reestruturar o partido no município, focando na reaproximação com a militância, no diálogo entre as correntes internas e no fortalecimento da atuação institucional. Ela também defende o enfrentamento ao que chama de “nazifascismo” e tem como meta eleger vereadores petistas em 2028.

Do outro lado, Eliz Altoé, assistente social e coordenadora atual do CDDH Pedro Reis – entidade que Joana ajudou a fundar – concorreu com o apoio de Casteglione, que também é o atual presidente do diretório municipal do PT. Ambos foram derrotados nas eleições de 2024: Eliz na disputa pela Câmara Municipal e Casteglione na tentativa de retornar à prefeitura, terminando em último lugar.

PT valida eleição em Cariacica após disputa interna

Enquanto Cachoeiro encerrava seu processo com um segundo turno acirrado, em Cariacica o PED foi alvo de recurso e julgamento pela direção nacional do PT. A vereadora Açucena, da chapa “A Estrela Tem que Brilhar”, derrotada na disputa pelo diretório municipal, tentou anular os votos do grupo concorrente, liderado por Luiz Carlos Gaurink Dias.

Apesar de o Diretório Estadual ter acolhido parcialmente o recurso, o Diretório Nacional reverteu a decisão e manteve o resultado original por 5 votos a 2, com uma abstenção, confirmando Gaurink como presidente reeleito. O processo não cabe mais recursos.

“A disputa é parte da democracia. Mas perder e recorrer é ruim. A CNB, por exemplo, nunca recorreu mesmo quando foi derrotada. Houve paridade de mesários, de fiscais, toda a estrutura foi igual. O problema é que tem gente que não sabe perder”, declarou Gaurink, criticando a judicialização da derrota.