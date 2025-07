Jovem é flagrado com cocaína após manobra perigosa em Santa Clara – ES

Um motociclista de 21 anos foi flagrado com cinco papelotes de cocaína na última terça-feira (8), no distrito de Santa Clara, em Ibatiba.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou o condutor empinando a motocicleta em via pública. Diante da infração, os militares procederam com a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram os entorpecentes dentro da carteira do jovem. Questionado, ele não apresentou justificativa plausível para a posse da droga.

O rapaz foi conduzido à sede do batalhão, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As medidas administrativas em relação à motocicleta também foram adotadas no local.