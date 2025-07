Jovem é flagrado com drogas ao sair de campo em Ibatiba

O jovem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 14º BPM e foi liberado sem lesões ou uso de algemas.

O rapaz demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Na abordagem, foram encontrados com ele uma bucha de maconha, um pino de cocaína, dinheiro, um celular, um cordão e uma chave.

Durante patrulhamento noturno no bairro Brasil Novo, em Ibatiba, a Polícia Militar flagrou um jovem de 18 anos com drogas nas proximidades de um campo de futebol, local já conhecido pelo uso de entorpecentes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui