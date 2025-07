Jovem morre após colidir com vaca em Jerônimo Monteiro

Um motociclista de 22 anos morreu na noite desta quinta-feira (10) após um grave acidente na BR-482, em Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 23h, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do 3º Batalhão. Os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída à margem da rodovia.

O jovem, identificado como Diogo de Souza, seguia de moto quando bateu em uma vaca solta na pista. Após o impacto, ele ainda se chocou contra uma haste de cerca que fica na beira da estrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e realizou os primeiros socorros. No entanto, o óbito foi constatado ainda no local.

Diante da gravidade do acidente, a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. Os peritos realizaram os procedimentos legais e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar responsabilidades e esclarecer os fatos.

