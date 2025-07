Jurassic World: Recomeço traz os dinossauros de volta às telas

A franquia Jurassic World está com um novo filme nos cinemas. Desta vez, estrelado por Scarlett Johansson, a nova trama aborda uma missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar.

Assim, o contexto do novo enredo se desenrola cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: Domínio. Nesse sentido, com a ecologia da terra se mostrando inóspita para os dinossauros, os sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados.

Por isso, as três criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. Desse modo, a missão, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos.

