Linhares celebra o Forró do Pontal com música e cultura popular

Neste fim de semana, haverá uma programação de lazer no Pontal do Ipiranga, em Linhares. Isso porque acontecerá, de sexta (18) a domingo (20) diversas atrações nacionais e regionais para celebrar o ritmo arrasta-pé, que conquista gerações.

Assim, a expectativa é de público recorde e movimentação da economia local. Para garantir o conforto de todos, o evento conta com um esquema especial de segurança, saúde e limpeza pública.

Entre os destaques da programação estão os shows de Djavu, Camilo Baggio, Carlinhos Rocha, Calibres do Forró, Alex dos Teclados, Diego Vieira & Priscila e Trio Clandestino.

Além disso, o público poderá curtir o tradicional Festival de Forró/Pé de Serra e apresentações especiais como o São João da Ingrid Collares.

