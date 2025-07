Literatura infantil que abraça a sustentabilidade ambiental

O novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil traz uma convidada que tem feito da literatura infantil um instrumento de mudança: Ivana Esteves Passos de Oliveira, fundadora da Diálogo Comunicação e Marketing, gerente de projetos editoriais da Diálogo Editorial e responsável pelo selo Muqueca Editorial, voltado para o universo dos livros infantis. Jornalista de formação, com pós-graduação em Marketing, mestrado e doutorado em Letras, e pós-doutorado em Educação, Ivana também atua como professora universitária, além de coordenar projetos que promovem a formação de leitores críticos e ativos desde a infância.

Hoje, o portfólio da Muqueca Editorial conta com 12 títulos de autoria e ilustração de Ilvan. A dupla realiza visitas escolares, oficinas de ilustração, encontros com autores e promove um diálogo direto com educadores, pais e alunos. Ivana também desenvolve formações para professores com foco em estratégias de leitura e mediação literária.

O podcast aborda ainda os desafios de se formar leitores na era digital, os impactos da leitura na formação emocional das crianças e a importância do contato físico com o livro. “O livro precisa ser vivenciado, tocado, amassado. É ali que nasce o vínculo afetivo”, afirma Ivana. Ela critica a antecipação visual dos personagens – como no caso da imagem popular de Alice no País das Maravilhas – que limita o exercício da imaginação infantil.

Outro ponto alto da conversa foi a abordagem sobre literatura de impacto social. Os livros publicados pela Muqueca Editorial tratam de temas como sustentabilidade e consciência ambiental, com títulos como O Gato Verde e a Lixeira da Lagoa e Tropinha da Água, já utilizados em projetos escolares no Espírito Santo. A ideia é que os livros sejam ferramentas de conexão entre os temas contemporâneos e a realidade local das crianças.

Ivana também destacou a importância de valorizar autores capixabas e aproximar a literatura da identidade regional, promovendo experiências imersivas, como visitas a pontos turísticos retratados nos livros. Ao final, ela deixou um convite aberto para conhecer mais sobre o selo: os livros podem ser adquiridos pelo site www.muquecaeditorial.com.br.

Assuntos do episódio:

00:12 – Apresentação de Ivana Esteves

01:00 – Trajetória no jornalismo e início da editora

01:58 – Criação do personagem Gato Verde

03:00 – Expansão do catálogo da editora

04:45 – Primeiro livro de Ivana e atuação nas escolas

06:00 – A leitura como construção de identidade

08:10 – Estratégias para formar leitores e estimular imaginação

10:30 – Experiência com livros durante a pandemia

12:00 – A criança ainda quer o livro físico?

13:30 – A importância da literatura regional

15:00 – As crianças como agentes de transformação social

16:45 – O papel dos professores como mediadores de leitura

18:30 – Erros que afastam as crianças da leitura

21:00 – A questão da leitura como castigo

22:00 – O impacto da materialidade do livro

24:00 – Sustentabilidade e literatura de impacto social

26:30 – Onde encontrar os livros da Muqueca Editorial

28:00 – Encerramento e convite para novos encontros