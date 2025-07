Livro leva poetisa celinense à Bienal; escritora prepara obra autoral

A poetisa de Celina, distrito de Alegre, Angelina Bordoni Dias conquistou destaque nacional ao ter sua poesia integrada uma antologia poética coletiva publicada pela Editora Articule.

O livro reúne texto de 276 autores de todos os estados do Brasil. Ele foi lançado durante a última Bienal do Livro no Rio de Janeiro.

A poesia de Angelina foi selecionada entre mais de 1.500 inscritas de todas as regiões brasileiras.

De Celina para o Brasil

Representando Alegre, o Sul do Espírito Santo e a região do Caparaó, a escritora Angelina Bordoni Dias participou do evento, com a identificação de autora convidada, e celebrou o reconhecimento como primeira poetisa celinense.

O feito é um marco para a literatura local e inspira novos escritores a seguirem o mesmo caminho.

Livro autoral

Em 2026, ela dará mais um passo importante ao lançar seu primeiro livro autoral de poemas. Mas, por enquanto, comemora a visibilidade que a participação no livro coletivo trouxe, abrindo portas para sua trajetória como voz feminina da poesia capixaba.