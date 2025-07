Luan Santana: veja como comprar ingressos para o show em Curitiba

Já estão disponíveis os ingressos para a aguardada gravação do novo DVD de Luan Santana, marcada para o dia 25 de outubro, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A comercialização começou nesta terça-feira (15), movimentando fãs de todas as regiões do país.

Luan Santana celebra 18 anos de carreira com superprodução inédita

Com uma proposta grandiosa, o projeto intitulado “Registro Histórico” foi criado para comemorar os 18 anos de trajetória artística de Luan Santana. A produção apostará em um palco 360º, cenografia moderna e novos arranjos para mais de 30 sucessos do cantor.

Diferentemente dos shows tradicionais, a gravação do DVD busca oferecer uma imersão total. Para isso, serão utilizados recursos audiovisuais inovadores, criando um espetáculo que deve marcar época na música sertaneja.

Show de Luan Santana terá ingressos a partir de R$ 90

O evento contará com setores variados e preços acessíveis, proporcionando uma experiência inclusiva. Os ingressos vão de R$ 90 a R$ 500, com diferentes categorias como meia-entrada, entrada solidária (com doação de alimento) e camarotes com serviços premium.

Gramado – “Meteoro”

Meia-entrada: R$ 180

Solidária + 1kg de alimento: R$ 190

Inteira: R$ 360

Cadeira inferior – “Amar não é pecado” / “Sinais”

Meia-entrada: R$ 120

Solidária: R$ 130

Inteira: R$ 240

Cadeira superior – “Um beijo” / “Cê topa?”

Meia-entrada: R$ 90

Solidária: R$ 100

Inteira: R$ 180

Área PCD Multissensorial – “Te vivo”

Meia-entrada: R$ 90

Camarote coletivo VIP – “Vou voar”

A partir de R$ 500

Estrutura do show de Luan Santana inclui acessibilidade e conforto

Pensando na diversidade de seu público, Luan Santana disponibilizará uma área multissensorial para PCDs, além de garantir meia-entrada em todos os setores. A iniciativa reforça o compromisso do artista com a inclusão e a experiência de todos os presentes.

Enquanto isso, para os fãs que desejam mais exclusividade, o setor de camarotes trará open bar e open food, além de localização privilegiada. É uma opção voltada a quem busca comodidade sem perder a emoção do espetáculo.

Fãs podem esperar surpresas e grandes clássicos reimaginados

Embora os nomes dos artistas convidados ainda não tenham sido divulgados, o público já especula possíveis participações especiais. A promessa é de duetos emocionantes e momentos inéditos ao lado de Luan Santana.

O repertório será composto por músicas que marcaram sua carreira, mas com novos arranjos musicais e releituras modernas. A seleção deve incluir faixas como “Te Esperando”, “Morena”, “Escreve Aí” e “Abalo Emocional”.

Onde comprar ingressos para o show de Luan Santana em Curitiba?

A venda dos bilhetes está sendo feita por meio de plataformas digitais especializadas, ainda não oficializadas pela produção. A orientação é acompanhar os canais oficiais de Luan Santana, como Instagram e site oficial, para garantir atualizações e links corretos de compra.

Recomendações para curtir ao máximo o show de Luan Santana

Quem pretende participar da gravação do DVD deve se planejar com antecedência. É recomendado chegar cedo, já que o evento envolverá captação de imagens e possíveis interações antes do início oficial do show.

Dicas úteis para o público:

Compre ingressos antecipadamente para garantir melhores valores

Leve 1kg de alimento para ter acesso à entrada solidária

Verifique o horário de abertura dos portões no dia do evento

Use roupas confortáveis e prepare-se para longas horas de espetáculo

Luan Santana na música sertaneja e sua evolução

Reconhecido por renovar a música sertaneja, Luan Santana mantém sua relevância ao longo dos anos com uma mistura de romantismo, inovação e presença digital. Seus DVDs anteriores, gravados em cidades como Campo Grande e Salvador, já mostraram seu talento para encantar multidões.

Agora, com o “Registro Histórico”, o artista dá mais um passo em direção a um legado sólido, mostrando que sua conexão com os fãs se fortalece a cada projeto lançado.

Por que o novo DVD de Luan Santana é imperdível?

Mais do que um simples show, o evento representa uma fase de maturidade artística para Luan Santana. A gravação em Curitiba será uma celebração da sua história com o público, marcada por emoção, inovação e momentos inesquecíveis.