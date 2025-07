Lula e líderes do Brics encerram cúpula com pauta climática

No último dia da Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro, representantes dos países-membros, nações parceiras e organizações convidadas se reuniram nesta segunda-feira (7) para a tradicional fotografia oficial. O registro foi feito no Museu de Arte Moderna (MAM), em ambiente interno, devido à chuva que atinge a capital fluminense.

Cerca de 30 autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participaram da foto. No domingo (6), apenas os membros permanentes do grupo haviam posado para a imagem oficial. A Arábia Saudita, que não participou do primeiro registro, foi representada nesta segunda pelo ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud.

Embora considerada membro do Brics, a Arábia Saudita ainda não concluiu o processo formal de adesão ao bloco.

A agenda desta segunda-feira marca o encerramento da cúpula e inclui uma sessão plenária com foco em meio ambiente, a COP30 e saúde global. Ao final do encontro, está prevista a assinatura de uma declaração conjunta sobre financiamento climático e o lançamento de uma parceria para combater doenças socialmente determinadas — aquelas que afetam principalmente populações vulneráveis.

Segundo divulgado pelo portal Metrópoles, o presidente Lula também participa, após o encerramento da cúpula, de um fórum econômico com empresários da Índia.