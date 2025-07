Luto e despedida: tragédia comove moradores de Muniz Freire

Em clima de profunda comoção, a cidade de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, presta nesta terça-feira (1º) as últimas homenagens às vítimas do grave acidente ocorrido na BR-262, em João Monlevade (MG), que resultou na morte de quatro moradores do município, incluindo um casal de professores e uma criança.

O velório do casal Walace Almeida e Mariana Aparecida Lordeiro, ambos professores, e do filho do casal, o pequeno Thales Lordeiro Almeida, está sendo realizado na Câmara Municipal de Muniz Freire. A cerimônia de corpo presente está marcada para às 11h, na Igreja Matriz da cidade. Após a celebração, os três serão sepultados no cemitério local. O casal deixa uma filha.

Já o corpo do motorista da Prefeitura, Francisco Alves de Oliveira, está sendo velado na 1ª Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nas proximidades da Câmara. O sepultamento será às 14h, também no cemitério da cidade. Francisco deixa esposa e filho.

Entenda o caso

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (30), no quilômetro 196 da rodovia BR-262, em João Monlevade, Minas Gerais. O casal estava indo para Belo Horizonte para uma consulta médica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou quatro mortos. Três das vítimas faleceram no local, e a criança, que chegou a ser socorrida por populares, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A tragédia causou forte comoção em Muniz Freire. O prefeito do município, Dito Silva (PSB), por meio das redes sociais, manifestou solidariedade às famílias e decretou luto oficial de três dias.

“Como pai, cidadão e prefeito, não há palavras que possam expressar a dor e a consternação que tomam conta de todos nós neste momento. Muniz Freire perde hoje parte de sua história, de seu afeto e de seu futuro”, disse.

Em respeito às vítimas, a Prefeitura suspendeu o expediente no prédio administrativo nesta segunda-feira (30), e a Secretaria de Educação cancelou as aulas da rede municipal nesta terça-feira (1º). A Secretaria de Saúde também interrompeu os atendimentos ambulatoriais, já que Francisco Alves era servidor da pasta.

A Prefeitura emitiu nota oficial lamentando a tragédia. “A Prefeitura de Muniz Freire se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade escolar, profundamente abalados por essa perda irreparável. Que o legado de dedicação e carinho deixado pelos professores e pelo motorista, bem como a ternura e inocência do pequeno Thales, sejam sempre lembrados com amor e saudade.”