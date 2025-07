Mãe perde tudo em incêndio e pede ajuda em Guaçuí; veja imagens

Após ter sua casa incendiada de forma criminosa, Rayane Marçal, de 25anos, tenta agora recomeçar do zero com as duas filhas, de 6 meses e dois anos, em Guaçuí.

A jovem estava na casa do pai quando recebeu a ligação de vizinhos informando que sua casa estava pegando fogo, no bairro Horto Florestal. O caso aconteceu no dia 16 de julho.

No momento, Rayane busca reconstruir sua vida e reconquistar tudo o que perdeu. Para que isso aconteça, ela conta com a ajuda das pessoas por meio de doações de comida, roupas e calçados para ela e as filhas.

A casa onde elas moravam era alugada e, agora, ela está ficando na casa dos sogros até conseguir alugar outro imóvel. Doações de móveis e eletrodomésticos serão muito bem-vindas, segundo Rayane, que não trabalha fora e dedica a vida a cuidar das filhas.

Ainda segundo Rayane, a autoria do incêndio já foi descoberta e um boletim de ocorrência foi registrado.

Como doar

As doações podem ser feitas por meio do Pix da Rayane, pela chave (CPF): 061.832.057-10. Para mais informações: (28) 99926-4408 (WhatsApp) e no Instagram: rayanne_marcal033