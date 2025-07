Mais frio! Confira como fica o tempo em Cachoeiro nesta sexta-feira

A sexta-feira (27) será de tempo instável em Cachoeiro de Itapemirim, com sol entre muitas nuvens durante o dia e chuva leve prevista para a noite.

A temperatura mínima deve ser de 17°C, enquanto a máxima não ultrapassa os 24°C. O céu permanece encoberto, favorecendo um clima ameno ao longo de todo o dia.

Segundo os dados meteorológicos, a probabilidade de chuva é de 83%, com acumulado previsto de 0,2 mm, principalmente no período noturno. As pancadas devem ser rápidas, mas suficientes para deixar as ruas molhadas.

A sexta-feira será marcada por um clima mais fechado e instável, então pode deixar o guarda-chuva e o casaco na bolsa.